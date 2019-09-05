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05 сентября 2019, 09:06

ООН выделит $1 млн для помощи пострадавшим от "Дориана" жителям Багамских островов

Фото Береговой охраны США
Фото Береговой охраны США

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок заявил, что ООН выделит на оказание помощи пострадавшему от урагана "Дориан" населению Багамских островов $1 млн. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Координатор чрезвычайной помощи и заместитель генсека ООН Марк Локок прибыл на Багамы. В столице страны Нассау он встретился с премьер-министром Хьюбертом Миннисом и заверил его в поддержке со стороны ООН. Марк Локок, в частности, сообщил премьеру, что ООН выделит $1 млн на оказание помощи Багамам из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Этот фонд, по словам заместителя генсека ООН, был создан как раз для того, чтобы организация могла срочно оказать помощь в случае беды, не дожидаясь, пока доноры предоставят средства.

"Багамы, конечно, богатое государство, и большую часть помощи пострадавшим выделяют власти страны. Однако это масштабная катастрофа, в результате которой пострадало около 20% населения, и, я думаю, в данном случае международное сообщество должно вмешаться и оказать помощь Багамам", - заявил Марк Локок.

Ранее на Багамы отправились представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), чтобы оценить ситуацию и понять, каковы потребности пострадавших жителей островов. По предварительным оценкам, сообщил Марк Локок, в срочной гуманитарной помощи на Багамах нуждаются около 70 тыс. человек. Им нужна питьевая вода, продовольствие, медицинская помощь и временное жилье.

Ураган "Дориан" обрушился на острова 1 сентября и сейчас находится в районе побережья американского штата Джорджия, движется в направлении Южной Каролины со скоростью около 3,5 м/с. Скорость ветра в границах урагана превышает 49 м/с. Ряд штатов США объявил о введении режима ЧС, из прибрежных зон были эвакуированы жители. По последним данным, число погибших от урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 20 человек.-0-

ФОТОФАКТ: Багамские острова после разрушительного урагана "Дориан"ФОТОФАКТ: Багамские острова после разрушительного урагана "Дориан"
По данным метеорологов, ураган приближается к США и в ближайшие сутки пройдет вблизи восточного побережья Флориды и Джорджии. 5 сентября "Дориан" будет находиться вблизи побережья Южной и Северной Каролины.

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стихийное бедствие США ураган
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