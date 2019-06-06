ООН выведет часть персонала из Судана

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН по соображениям безопасности выведет часть своего персонала из Судана, где в последние дни наблюдается обострение ситуации, сообщает Reuters .

По данным ООН, эвакуации подлежат только гражданские лица, военные по-прежнему будут оставаться в стране.

Ситуация в столице страны Хартуме остается напряженной. 5 июня демонстранты блокировали улицы в нескольких районах, в городе раздавались выстрелы. Незначительные протесты вспыхнули возле мечетей, но сообщений о столкновениях с силами безопасности не поступало.

Большинство магазинов в Хартуме остаются закрытыми. Несколько авиакомпаний отменили рейсы в суданскую столицу, в том числе Gulf Air, Flydubai и EgyptAir.

3 июня силы безопасности Судана предприняли штурм лагеря демонстрантов в Хартуме. Этому рейду предшествовали недели споров между правящим военным советом и оппозицией в вопросах руководства страной. События 3 июня стали самой сильной вспышкой насилия после того, как 11 апреля армия Судана свергла президента Омара аль-Башира.

Медики, связанные с оппозицией, сообщили, что число погибших в результате инцидента и последовавших за этим беспорядков составило 108 человек. В Минздраве Судана заявили, что число погибших не превышает 46.

Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал провести расследование инцидента. Он также объявил, что сформирует временное правительство для управления страной, и призвал к проведению в стране досрочных выборов в течение 9 месяцев. Кроме того, было заявлено, что военный совет Судана отменяет все соглашения с оппозицией. Однако уже 5 июня в своем обращении к нации Абдель Фаттах аль-Бурхан предложил возобновить переговоры с оппозиционными группами. Протестующие и оппозиция отвергли это предложение.-0-