Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в момент вылета украинского "Боинга" из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

"В момент вылета "Боинга" МАУ из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету. Он должен был созвониться с начальством для принятия решения, но из-за помех не смог этого сделать. В этой ситуации у него был шанс принять решение в течение 5 секунд. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была выпущена, самолет сбит", - сказал командующий.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему", - заявил он на пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

Командующий также заявил, что накануне трагедии в связи с эскалацией конфликта с США все оборонительные системы были приведены в полную готовность, иранские военные ожидали удара американских крылатых ракет.-0-

Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы самолета Об этом сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на официальный аккаунт президента Владимира Зеленского.

Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке Президент Ирана Хасан Роухани сообщил в Twitter, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.