Отца президента Демократической Республики Конго похоронят через два года после смерти

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Конго намерены похоронить Этьена Чисекеди, умершего 1 февраля 2017 года. Он приходится отцом действующему президенту, передает BBC .

Два года тело находилось в похоронном бюро. Это произошло из-за возникшего конфликта между семьей и бывшим правительством. 30 мая останки доставили в ДРК, а на следующий день гроб разместили на стадионе в Киншасе.

На церемонию прощания пришли десятки тысяч людей, в том числе – президенты Руанды и Анголы.

Тело не убирали на протяжении всей ночи. 1 июня должна состояться торжественная месса, после которой Чисекеди похоронят в частной резиденции.

Этьен Чисекеди умер на 85-м году жизни. Он в течение 20 лет противостоял режиму, который возглавляли Жозеф Кабила и его отец. Сын Чисекеди победил на выборых в 2018 году.-0-