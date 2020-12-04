Пандемия может повлечь масштабную национализацию частных предприятий - эксперт ЕБРР

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис, вызванный пандемией, может повлечь масштабную национализацию частных предприятий, сказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик в рамках Первого Евразийского конгресса, сообщает ТАСС.

"Во время кризиса частные долги обычно становятся государственными долгами, и многие фирмы будут выходить из экономического кризиса с большими долгами, и правительству придется их спасать через национализацию", - пояснила она.

По словам Беаты Яворчик, 45% населения в постсоциалистических странах выступает за расширение роли государств в индустрии и отрасли, однако это может быть проблематичным. "Национализация создает возможности для коррупции, сбора денег в частные руки, особенно во время приватизации", - считает эксперт.

"Госкомпании чаще получают более преференциальное отношение касательно налогов, ссуд. Поэтому увеличение роли государства в индустрии может привести к тому, что частный сектор будет уменьшаться. Кроме того, учитывая, что госкомпании часто менее новативны, это может привести к тому, что возможен более низкий уровень развития в среднесрочной перспективе" - сказала Беата Яворчик.-0-

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