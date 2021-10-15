15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает за диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды в регионе Нагорного Карабаха. Об этом он заявил сегодня на саммите СНГ, который проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настроены решительно и сделаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в регионе", - подчеркнул премьер-министр.

"Сегодня наш регион стоит на пороге очень важных трансформаций. При проявлении политической воли и мудрости они могут изменить существующую на сегодняшний день картину и привести к формированию условий для подлинного мира и стабильности. Мы готовы к таким изменениям. Более того, они совпадают с нашим видением будущего", - подчеркнул Никол Пашинян.

Он отметил, что правительство Армении в программе своей деятельности поставило целью открыть новую эру мирного развития для страны и в регионе в целом. "Победив на внеочередных парламентских выборах, мы получили мандат на достижение этой основополагающей цели", - сказал он.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что есть много факторов, которые ставят под сомнение возможность мира в регионе, ведь, в том числе, по-прежнему продолжают гибнуть люди. В этой связи он предложил усилить трехсторонние механизмы расследования инцидентов, соблюдения режима прекращения огня и всех военных действий.

"Очень многие не только не верят, но и не хотят мира и стабильности в нашем регионе. И в этих условиях очень трудно продвигать повестку дня. Но мы настроены решительно и сделаем все от нас зависящее для достижения мира и стабильности в нашем регионе. И мы имеем ясное представление, как достичь этой цели. Диалог и постепенное преодоление атмосферы вражды, к сожалению, имеющей место в нашем регионе, разблокировка всех региональных транспортных и экономических коммуникаций - вот единственный путь, который может привести к этой цели", - уверен Никол Пашинян.-0-