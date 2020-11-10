Пашинян заявил, что решил подписать соглашение по Нагорному Карабаху после рекомендации ВС Армении

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны Вооруженных Сил Армении. Об этом сообщает ТАСС.

"Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться", - отметил он во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Также Никол Пашинян отметил, что в Армении были проблемы с мобилизацией резерва для продолжения войны.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил президент РФ, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.-0-