Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский паром Viking Amorella сел на мель недалеко от Аландских островов в Финляндии, сообщает телерадиокомпания YLE.

Направлявшееся из Турку в Стокгольм судно село на мель около 12:50 по местному времени. Экипаж отправил аварийное сообщение в морской спасательный центр Финляндии. В нем говорилось о возможных протечках в нижних частях корабля.

Согласно информации, опубликованной в Twitter местной береговой охраны, никто из пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы на берег. Всего на пароме находилось 207 пассажиров и 74 члена экипажа.-0-