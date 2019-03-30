Пляжи Гоа залило мазутом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пляжи индийского штата Гоа стали непригодными для отдыха из-за принесенного прибоем мазута. Об этом сообщает
Больше всего пострадали пляжи Арамболь, Мандрем и Калангут.
Инцидент объясняют тем, что команды танкеров моют в море емкости. В межсезонье меняются направления морских течений, и остатки нефтепродуктов прибивает к берегу.
Активный туристический сезон в Гоа обычно продолжается с ноября по март. Но туристы продолжают приезжать до конца весны, поскольку в это время цены у турагентств ниже.-0-
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