Пляжи Гоа залило мазутом

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пляжи индийского штата Гоа стали непригодными для отдыха из-за принесенного прибоем мазута. Об этом сообщает "МИР 24" .

Больше всего пострадали пляжи Арамболь, Мандрем и Калангут.

Инцидент объясняют тем, что команды танкеров моют в море емкости. В межсезонье меняются направления морских течений, и остатки нефтепродуктов прибивает к берегу.

Активный туристический сезон в Гоа обычно продолжается с ноября по март. Но туристы продолжают приезжать до конца весны, поскольку в это время цены у турагентств ниже.-0-