Почти 6 тыс. человек за один день были оштрафованы во Франции за нарушение комендантского часа

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в выходные на территории всей страны начал действовать расширенный комендантский час. За первый же день - 16 января - французской полицией было выписано более 5 900 штрафов, сообщает BFM.

Правительство Франции 14 января приняло решение с 16 января ввести на всей территории страны расширенный комендантский час, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране остается тревожной.

Ограничения на передвижение теперь действуют не с 20:00, а с 18.00, и завершаются в 06.00. Штраф за нарушение комендантского часа составляет 135 евро.-0-