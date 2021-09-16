Полиция Капитолия запросила помощь Нацгвардии из-за предстоящего митинга в Вашингтоне

16 сентября, Минск Корр. БЕЛТА/. Полиция Капитолия обратилась к Министерству обороны США с просьбой обеспечить помощь в наведении порядка со стороны Национальной гвардии, если такая необходимость возникнет в связи с запланированным на 18 сентября митингом у здания Конгресса США, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге сообщил, что правоохранительные органы Вашингтона попросили Пентагон оказать им помощь в связи с намеченным на 18 сентября митингом в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Какие-либо подробности касательно полученного запроса Кирби предоставить отказался.

Ранее начальник полиции Капитолия Том Мэнджер сообщил, что сотрудники правоохранительных органов планируют установить металлические ограждения вокруг здания Конгресса в качестве меры безопасности в преддверии митинга.

6 января сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы несвязанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.-0-