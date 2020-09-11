Положение национального бедствия в ЮАР сохранится до 15 октября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Южно-Африканской Республики продлили до 15 октября положение национального бедствия, введенное для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Положение национального бедствия было объявлено в ЮАР в марте. Оно предусматривает ограничения на передвижения и деловую активность. Гражданам разрешено выходить на улицу за товарами первой необходимости и неотложной медицинской помощью. Приостановлена работа предприятий и организаций, за исключением тех, которые производят товары первой необходимости или предоставляют базовые услуги населению.

Согласно последним данным, в странах Африки заразились COVID-19 более 1,3 млн человек. В том числе за последние сутки выявлено 8195 случаев. Выздоровели на континенте более 1 млн человек. Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 644 438 и 15 265 соответственно.-0-