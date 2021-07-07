Посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о смерти супруги Моиза

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию о том, что супруга президента Гаити Жовенеля Моиза умерла после полученных ранений, сообщает доминиканская газета Al Dia.

По данным издания, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации женщины для оказания ей медицинской помощи. В аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет. Рассматриваются два варианта эвакуации, один из которых - отправка первой леди в США.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Ранее поступала информация, что она также умерла после полученных ранений.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". В стране объявлено военное положение. Жозеф также призвал ООН как можно скорее провести заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране. Он попросил "международное сообщество начать расследование убийства".-0-