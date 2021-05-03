Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьер-министра

3 мая, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Правящая фракция парламента "Мой шаг" Армении во второй раз выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны во время внеочередного заседания Национального собрания.

26 апреля фракция "Мой шаг" уже выдвигала на пост премьер-министра страны Никола Пашиняна. В заявлении фракции говорилось, что этот процесс необходим для роспуска Национального собрания с целью проведения внеочередных парламентских выборов в июне.

Согласно Конституции страны, если премьер-министр дважды не избирается в парламенте, то Национальное собрание распускается. Фракция "Мой шаг" объявила, что выдвигает Пашиняна в соответствии с процедурой.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении с целью проведения внеочередных парламентских выборов в стране с роспуском парламента.-0-