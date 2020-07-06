Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) побеждает на парламентских выборах, состоявшихся в стране 5 июля, сообщает ТАСС.

Несмотря на прогнозы местных политических аналитиков и результаты опросов общественного мнения, ХДС одержало более чем убедительную победу над традиционным оппонентом - оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) лидера Давора Бернардича, которая возглавляет выборную коалицию "Перезагрузка".

По итогам обработки 68% бюллетеней, ХДС может рассчитывать на 68 мест в парламенте 10-го созыва. Оппоненты правящей партии в лице коалиции "Перезагрузка" пока получают 43 мандата. Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" получает 15 мандатов. На четвертом месте располагается партия "Мост" с восемью мандатами.

Как ожидается, окончательные результаты будут объявлены в течение понедельника.-0-