Предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре стал поджог

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умышленный поджог, по предварительным данным, стал причиной пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Согласно имеющимся данным, причина пожара - умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок", - сказал источник. По показаниям свидетелей, очаг возгорания мог находиться в электрощитовой.

Пожар на Невской мануфактуре произошел днем 12 апреля. Огнем были охвачены 10 тыс. кв.м. При тушении пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали.-0-