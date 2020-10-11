Прекращение огня в Нагорном Карабахе – стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня, несмотря на принятые договоренности его остановки в гуманитарных целях. По итогам консультаций в Москве, стороны согласились прекратить обстрелы в зоне нагорнокарабахского конфликта с 12:00 по местному времени 10 октября для обмена пленными и телами погибших.

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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Баку и Ереван также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву 9 октября на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении продолжались более 10 часов. Читать далее

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Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность прекращению огня в Нагорном Карабахе В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость режима прекращения огня строгого соблюдения на земле.

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-