Президент Армении принял техническую отставку правительства Пашиняна

Армен Саркисян. Фото из архива

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, о которой объявил ранее премьер-министр Никол Пашинян. Об этом говорится в тексте указа, который опубликован сегодня на сайте главы армянского государства, сообщает ТАСС. "На основании статьи 130 Конституции принимаю отставку правительства", - говорится в тексте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. При этом он сообщил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. Никол Пашинян также заявил, что будет кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии "Гражданский договор" на досрочных парламентских выборах.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!