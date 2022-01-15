Президент Казахстана отменил режим ЧП в Актюбинской области

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения отменен в Актюбинской области. Указ об этом сегодня подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Казинформ.
"Отменить с 7 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 "О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области", - говорится в указе.
Ранее режим чрезвычайного положения был отменен в городе Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. В настоящее время режим ЧП действует в семи из 17 регионов Казахстана. Режим чрезвычайного положения был введен в регионах республики с 5 января.-0-
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