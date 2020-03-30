При крушении поезда в Китае один человек погиб, 127 пострадали

Фото Синьхуа-БЕЛТА

30 марта, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Один человек погиб и 127 получили ранения в результате схода с рельсов нескольких вагонов поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу (КНР). Как сообщалось, авария произошла в 11.40 по местному времени в районе города Чэньчжоу в провинции Хунань в центральном Китае. Причиной крушения вагонов стал сход оползня, который был вызван продолжительными осадками. После аварии часть состава загорелась. Пожар был оперативно потушен, раненые госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент внес коррективы в расписание 31 поездов, их маршруты были скорректированы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!