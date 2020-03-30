При крушении поезда в Китае один человек погиб, 127 пострадали

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30 марта, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Один человек погиб и 127 получили ранения в результате схода с рельсов нескольких вагонов поезда, следовавшего из города Цзинань в Гуанчжоу (КНР).
Как сообщалось, авария произошла в 11.40 по местному времени в районе города Чэньчжоу в провинции Хунань в центральном Китае. Причиной крушения вагонов стал сход оползня, который был вызван продолжительными осадками.
После аварии часть состава загорелась. Пожар был оперативно потушен, раненые госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент внес коррективы в расписание 31 поездов, их маршруты были скорректированы.-0-