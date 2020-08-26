При наводнении в Афганистане погибли 17 человек

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли и 40 госпитализированы с различными травмами в результате внезапного наводнения, вызванного ливневыми дождями, которое произошло в провинции Парван (центральная часть Афганистана). Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Согласно заявлению местных властей, стихийное бедствие произошло около 3.00 по местному времени 26 августа.

Уточняется, что в Чарикаре, столице провинции Парван, разрушены десятки домов, сотни автомобилей затоплены.

По состоянию на утро 26 августа спасательные бригады пока не прибыли в район бедствия, местные жители ожидают экстренной помощи.-0-