Причиной пожара на рынке в Ростове-на-Дону могло стать неисправное электрооборудование

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неисправность электрооборудования могла привести к пожару в торговом павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в павильоне работали в том числе иностранные граждане, проживали ли они там же, сейчас выясняется.

Павильон по-прежнему горит открытым огнем, в здании произошли обрушения.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что в связи с инцидентом начата проверка исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. "Будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры", - сообщил представитель ведомства.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром. Первоначально площадь пожара составляла 200 кв.м. К 9.00 по московскому времени огонь распространился на 3 тыс. кв.м. Взрывались фейерверки.

С огнем борются 192 человека, задействовано 66 единиц техники. Тушение разбито на четыре боевых участка. Объявлен сбор личного состава пожарно-спасательных гарнизонов Ростова-на-Дону, Новочеркасского и Аксайского районов. Угроза распространения огня сохраняется. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.-0-

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке в Ростове-на-Дону