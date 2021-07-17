Приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру получил Леос Каракс

Фото Festival de Cannes
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим режиссером на 74-м Каннском фестивале признан француз Леос Каракс, представивший мюзикл "Аннетт". Такую информацию сообщает РИА Новости.
Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер и Марион Котийяр. Торжественная церемония награждения победителей прошла в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.
В основной программе Каннского кинофестиваля в этом году участвовали 24 картины. Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.-0-