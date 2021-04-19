Путин и Байден обсудили в телефонном разговоре информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин обсуждал в телефонном разговоре с Президентом США Джозефом Байденом информацию о готовившемся покушении на Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

"Да, (обсуждали)", - сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. При этом представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации Джозефа Байдена к готовившемуся покушению, указав, что "всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение".

Он отметил, что в отношении Президента Беларуси со стороны задержанных обсуждались "абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы". "Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности", - добавил Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля, выступил с заявлением, что Владимир Путин затронул в беседе с Джозефом Байденом вопрос подготовки покушения на белорусского лидера спецслужбами США.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение Президента Александра Лукашенко. В результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали военный переворот в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Президента Александра Лукашенко.-0-