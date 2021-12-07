Путин и Байден поручили своим помощникам работать в развитие обсужденных тем

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые были обсуждены лидерами двух стран в ходе их состоявшегося во вторник видеозвонка. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по завершении беседы Путина и Байдена, сообщает ТАСС.

"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединенные Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами", - отмечается в документе.

В ходе видеозвонка Байден и Путин обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по (компьютерным) вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран.

Также стало известно, что Байден в разговоре с Путиным заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины. Американский лидер призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии в ситуации вокруг Украины.

Беседа продлилась чуть более двух часов. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры должны были обсудить ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.-0-