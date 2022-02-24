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24 февраля 2022, 07:12

Путин принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции, сообщает ТАСС.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Владимир Путин в телеобращении.

Как отметил глава российского государства, военная операция России является самозащитой от тех, кто взял Украину в заложники.

В своем выступлении он отдельно обратился и к гражданам Украины. "Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа", - отметил Владимир Путин.

"Наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело не было, прошу понять это и призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно - так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас изнутри как единое целое", - сказал президент РФ.

Призыв украинским военным

Владимир Путин добавил, что все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

В своем выступлении он отдельно обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом".

"Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - сказал Владимир Путин. Президент РФ подчеркнул: "Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - сказал он.

Как отметил Владимир Путин, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение: "В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой".

При этом он напомнил о праве наций на самоопределение. "Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики - свобода", - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что речь идет о свободе для всех "самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей". "И мы считаем важным, чтобы этим правом - правом выбора - могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", - заявил российский лидер.

НАТО и Россия

Владимир Путин добавил, что Североатлантический альянс из года в год бесцеремонно создает фундаментальные угрозы, расширяясь на восток и приближая свою военную инфраструктуру к российским границам.

Он отметил, что считает необходимым вновь вернуться к трагическим событиям, которые происходят в Донбассе, а также ключевым вопросам обеспечения безопасности самой страны.

"Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам", - констатировал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО об обеспечении равной и неделимой безопасности, но в ответ сталкивалась с циничным обманом либо шантажом.

"Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа", - констатировал он.

Владимир Путин обратил внимание, что Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все протесты и озабоченности Москвы, неуклонно расширяется. "Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную", - указал российский лидер.

По его оценке, западный блок, сформированный Соединенными Штатами по своему опыту и подобию, является империей лжи: "Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть".

Он подчеркнул при этом, что "США - великая страна, системообразующая держава", все сателлиты которой "не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила". "Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи", - заявил Владимир Путин.

Пример из прошлого

По его словам, пример Советского Союза показал, что паралич власти и воли является первым шагом к деградации и забвению. Он напомнил, что Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. "Весь ход происходивших тогда событий - это хороший урок для нас и сегодня, - считает Владимир Путин. - Он убедительно показал, что паралич власти, воли - это первый шаг к полной деградации и забвению".

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, добавил Владимир Путин. В планы РФ не входит оккупация украинских территорий, сообщил он.

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