Работу детсадов и школ Буйнакска после массового отравления приостановили до 24 января

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничение на работу школ и детских садов в дагестанском Буйнакске, которое было введено после массового отравления горожан до 20 января, продлено до 24 января. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии, передает ТАСС.

"Сегодня на городском оперштабе было принято решение о продлении ограничений работы школ и детских садов города до 24 января включительно. Учащиеся общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение. Сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем руководства города", - сказал представитель мэрии.

Ранее сообщалось, что число тех, кто обратился к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске, возросло со 196 до 303, включая 239 детей. Госпитализация потребовалась 199 пациентам, большинство из них уже выписаны.

Жители города начали обращаться с жалобами на отравление с 9 января. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что по результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Обвинение по этому делу предъявлено и.о. директора предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагабу Шарипову, он задержан.-0-