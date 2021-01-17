Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске возросло до 303

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число отравившихся водой из-под крана в дагестанском Буйнакске возросло до 303, сообщает ТАСС.

Среди обратившихся за помощью к врачам 239 детей. Пришлось госпитализировать 199 человек, 170 из них - дети.

Пока в больнице продолжают лечение 70 пациентов. За последние сутки выписали 34 человека.

Обращения с симптомами пищевого отравления в Буйнакске начали поступать 11 января. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали, что по результатам исследования водопроводной воды в городе была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии.-0-