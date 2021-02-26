26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода из-за взрыва газа, который произошел в пристройке 12-этажного дома на Мещерском бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. Зона ЧС установлена на расстоянии 10 м от корпусов 1, 2 и 3 дома № 3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", - отмечается в сообщении.

"Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги. Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Как сообщил владелец кафе Александр Ильин на своей страничке в Instagram, его заведение, которое было разрушено в результате взрыва, не было газифицировано.

Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, пока нет оснований.-0-