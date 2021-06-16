Россия и США договорились о возвращении послов

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и США вернут послов на места работы в Москву и Вашингтон. О такой договоренности сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джозефом Байденом, сообщает ТАСС.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Владимир Путин отметил, что на переговорах с Джозефом Байденом обсуждался широкий круг тем. "Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Еще говорили о сотрудничестве в Арктике", - отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что на странах лежит особая ответственность за стабильность в мире. В том числе и потому, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, качеству современности ядерных вооружений. "Мы эту ответственность осознаем", - отметил Владимир Путин. Он также рассказал о договоренности с Джозефом Байденом о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепа по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.-0-