Россия осуждает стремление некоторых стран политизировать пандемию - Мурашко

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия осуждает стремление некоторых государств политизировать пандемию, в том числе по тематике распространения вакцины. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения", - указал глава российского Минздрава. По его словам, отсутствие солидарности может отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер.

"Россия принимает активное участие в международных усилиях по борьбе с COVID-19 на всех уровнях, оказывая помощь пострадавшим государствам как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов. Делаем мы это прежде всего с учетом центральной координирующей роли Всемирной организации здравоохранения", - отметил министр здравоохранения.

Он также подчеркнул, что потенциал ВОЗ нужно укреплять. "Такая работа уже начата, и Россия примет в ней самое заинтересованное и активное участие", - заключил он.-0-