Ространснадзор проверит Шереметьево из-за гибели человека на взлетно-посадочной полосе

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку аэропорта Шереметьево из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Отмечается, что будут проверены службы авиационной безопасности и организации аэропортовой деятельности.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing 737, который выполнял рейс Москва - Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной, который выбежал на летное поле. Мужчина погиб. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Посольство Армении подтвердило, что погибшим на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево является гражданин Армении. "Мы можем подтвердить информацию о гибели гражданина Армении Епремяна Алберта, 1993 года рождения. Он погиб в результате происшествия на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Личность этого человека установлена по предоставленному гражданину свидетельству на возвращение в Республику Армения", - сказали в посольстве.

Посольство Армении находится в контакте с СК России и другими российскими ведомствами, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщал ранее источник ТАСС, гражданин Армении Альберт Епремян, депортированный из Испании, следовал в Армению транзитом через Москву. На борту самолета он устроил драку, в результате чего при посадке в Шереметьеве его задержали сотрудники транспортной полиции. После этого полицейские сопроводили Епремяна до автобуса, который должен был отвезти его к самолету, следовавшему до Еревана. Однако мужчина сбежал и выбежал на взлетную полосу, где его и сбил самолет.-0-