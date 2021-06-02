Росздравнадзор: частота побочных явлений от российских вакцин против COVID-19 незначительна

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частота нежелательных побочных явлений после вакцинации против коронавируса российскими препаратами очень незначительна, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

"Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово. Самое главное, это говорит о безопасности вакцин и это вселяет уверенность в наших пациентов", - сказала Алла Самойлова.

Она пояснила, что следить за наличием нежелательных реакций, в частности, позволяют дневники вакцинированных. "Каждый пациент, который провакцинирован, имеет возможность в дневнике самонаблюдения вводить все нежелательные реакции, которые есть у пациента в ходе применения вакцины. Эти все данные собираются в нашей базе фармаконадзора, и мы тем самым можем контролировать все нежелательные реакции", - рассказала Алла Самойлова.

Сейчас в РФ зарегистрированы четыре российские вакцины от коронавируса. Самая распространенная из них - "Спутник V", разработанная Центром им. Гамалеи.-0-