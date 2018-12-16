Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили 16 декабря вступила в должность главы государства. Церемония инаугурации прошла в царском комплексе "Батонис цихе" - резиденции царя Ираклия Второго, сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовали 1 800 местных и иностранных гостей, в их числе делегации из 55 стран.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе от бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Зурабишвили одержала победу, набрав 59,52% голосов.

Как заявила Саломе Зурабишвили, Грузия продолжит курс на интеграцию в НАТО и Евросоюз.-0-