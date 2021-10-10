СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане

Фото Приволжской транспортной прокуратуры/ТАСС
10 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета L-410 в Татарстане, в котором погибли 16 человек, шестеро пострадали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
"В 384 военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу. "В настоящее время изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии", - сообщили в СК.-0-