Совбез ООН экстренно соберется из-за обострения ситуации в Азовском море

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание в связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе. Информацию об этом опубликовала в соцсети Twitter постпред США при ООН Никки Хейли.

Ожидается, что заседание начнется в 19.00 по минскому времени. Агентство AFP передает со ссылкой на дипломатические источники, что заседание созывается по инициативе двух сторон - украинской и российской.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. После того, как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт. Позднее Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов.

Задержанные в Черном море суда ВМС Украины доставят в Керчь В ведомстве отметили, что украинские военные суда осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

В свою очередь пресс-центр Командования Военно-морских сил Украины сообщил, что 25 ноября корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. "О намерении осуществить переход было заранее заявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре. Военно-морские силы Украины также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения.

По информации пресс-службы Министерства обороны Украины, соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние боевой готовности. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения сроком на 60 суток. Теперь ее в виде законопроекта должна рассмотреть Верховная рада. Как ожидается, она соберется на заседание 26 ноября во второй половине дня.-0-