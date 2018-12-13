Совершивший теракт в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершивший теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге Шериф Шекатт застрелен 13 декабря вечером полицией. Об этом сообщил телеканал BFM.
По данным телеканала, ранее в южном квартале Страсбурга Нойдорфе началась полицейская операция.
"Мужчина был застрелен на улице Лазарет", - уточнил источник Agence France-Presse.
Издание France Info сообщает, что подозреваемый пытался спрятаться на складе в районе Майнау.-0-
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