Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Федерации дал согласие Президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны в связи с ситуацией в Донбассе, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее постановление верхней платы сегодня принято единогласно на внеочередном пленарном заседании.

"Совет Федерации постановляет дать согласие Президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права, - говорится в постановлении верхней палаты. - Общая численность формирований Вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются Президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ".

Документ вступил в силу с момента его принятия.

Комментируя данное решение, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила: верхняя палата, давая согласие Президенту РФ на использование Вооруженных сил за рубежом, исходит из того, что в ДНР и ЛНР будут направлены миротворческие силы. "Давая наше согласие на использование Вооруженных сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на землях ДНР и ЛНР", - сказала она.

Использование российских Вооруженных сил будет направлено, в частности, на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан, добавила Валентина Матвиенко.-0-