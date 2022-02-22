Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - сегодня на пленарном заседании ратифицировала договоры с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее сегодня же оба документа были единогласно поддержаны депутатами Госдумы. Российские сенаторы также единогласно проголосовали за ратификацию договоров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это решение историческим, которое должно обеспечить безопасность миллионам жителей Донбасса. Она подчеркнула: после подписания Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины Россия все время выступала за безусловное их выполнение, однако киевские власти оказались не готовы к реализации соглашений, постоянно саботируя их, и в очередной раз поставили ситуацию на грань гражданской войны.

Представляя документы на ратификацию в Совет Федерации, заместитель главы МИД России Андрей Руденко констатировал, что в последнее время ситуация на Донбассе вновь резко обострилась, население столкнулось с угрозой физического уничтожения. Чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия, президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, подписав соответствующие указы. Также с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ночь на 22 февраля они поступили в парламент России на ратификацию.

По словам замглавы МИД РФ, договоры с ДНР и ЛНР заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды. Согласно тексту документов охрана границ ДНР и ЛНР будет осуществляться совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу должны быть заключены отдельные соглашения. Также предусматривается, что каждая из сторон будет предоставлять другой стороне право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории.

Договоры предусматривают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств. Граждане ДНР и ЛНР смогут иметь российское гражданство: стороны также заключат дополнительные соглашения для урегулирования вопросов двойного гражданства. Устанавливается, что на территории каждой из договаривающихся сторон признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления.

Андрей Руденко заявил, что Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством на их территории является российский рубль. Кроме того, согласно документам стороны соглашений обязуются обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, включая стимулирование и взаимную защиту инвестиций, а также всемерно поощрять различные формы кооперации и прямых связей.

Договоры с ЛНР и ДНР предусматривают принятие мер для объединения энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем. Кроме того, согласно документам стороны соглашений намерены принимать меры по унификации гражданского и налогового законодательства, а также законодательства в области пенсионного обеспечения.-0-

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