Спасатели подняли 105 жертв крушения индонезийского самолета

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air и второго бортового самописца. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение было принято на основе анализа места крушения, который показал, что много тел остаются на дне моря. По информации Reuters, на данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв, из них опознано семь.

Эксперты Австралии и Индонезии достали из найденного бортового самописца последнюю информацию о полете. Эксперты из Австралии прибыли в Джакарту для участия в расшифровке данных. К расследованию подключены сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США, представители корпорации Boeing. Специалисты из Сингапура с применением подводного оборудования ведут поиски второго черного ящика.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта борт рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.-0-