Стоимость биткойна превысила $40 тыс.

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе торговой сессии 7 января биткойн вырос на 8,5% и достиг $40 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk.
Цена криптовалюты в результате обновила исторический максимум. Ранее сообщалось о том, что биткоин достиг стоимости $38 тыс.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-