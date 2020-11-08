Сторонники Дональда Трампа протестуют после сообщений о победе Джозефа Байдена на выборах

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в нескольких американских штатах после публикации 7 ноября ведущими СМИ информации, согласно которой победу на выборах одержал демократ Джозеф Байден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press и газету USA Today.

В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи сторонников американского лидера. Они скандируют: "Это еще не конец!" и обвиняют американские СМИ в фальсификациях. В то же время в Финиксе (штат Аризона) 7 ноября не менее тысячи граждан пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными и выражали уверенность в победе республиканца.

В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов. Среди них - те, кто поддерживают Дональда Трампа, а также участники движения "Жизни темнокожих имеют значение". Здесь зафиксировано противостояние, во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позднее напряженность спала.

Аналогичные акции проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). Информации о случаях массовых беспорядков во время манифестаций в стране пока не поступало.

Во многих городах США празднуют победу Джозефа Байдена. В их числе - Филадельфия (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. Согласно оценкам CNN и NBC, он уже заручился поддержкой 279 выборщиков, в то время как для победы необходимо 270. Многие другие СМИ, в том числе CNN и NBC, считают, что итоги голосования не столь однозначны, хотя и признают, что демократ лидирует. Дональд Трамп не признал итоги и заявил, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Республиканец также обратился в суд Аризоны, поскольку, на его взгляд, там в ходе выборов были многочисленные нарушения.-0-