Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: ранены не менее 11 человек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) пострадали по меньшей мере 11 человек, сообщает американский телеканал CNN.
В настоящее время полиция не располагает данными о личностях пострадавших. О степени тяжести их состояния пока также не сообщается.
Инцидент со стрельбой произошел в ночь на четверг в одном из баров города Таузанд-Окс, расположенного примерно в 65-и км от Лос-Анджелеса. Неизвестный ворвался в заведение Borderline и открыл огонь из пистолета. По словам очевидцев, прозвучало не менее 30 выстрелов. В баре началась паника, люди стали выпрыгивать из окон, многие получили ранения.
Для оказания пострадавшим первой помощи на место происшествия прибыли медики.
Местная газета Los Angeles Times сообщила о возможных жертвах в результате инцидента, однако пока эта информация не подтвердилась.
Полиция расследует обстоятельства случившегося.-0-
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