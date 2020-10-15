Суточный максимум по заражению коронавирусом выявили в Италии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 8 804. Это почти на 1,5 тыс. больше, чем днем ранее. Такие данные Министерства здравоохранения республики приводит ТАСС.

Продолжает расти число умерших из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 83 человека, что вдвое больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 381 602, из которых вылечились 245 964, умерли 36 372 человека.

Лидирующие позиции в печальной статистике занимают северные Ломбардия, Пьемонт и столичная Лацио. При этом рекордное число инфицированных зарегистрировано во всех регионах. Десятки новых заразившихся выявлены в областях, где еще недавно суточный прирост составлял единицы случаев.

Как сообщается, формально это самый большой зафиксированный с начала эпидемии в стране суточный прирост. Впервые число заразившихся превысило весенние показатели накануне. В министерстве отмечают, что нынешнее число инфицированных было выявлено при проведении более 160 тыс. тестов, что тоже является рекордным показателем. По подсчетам специалистов, сейчас соотношение заразившихся и общего числа тестов составляет 5%. На пике пандемии, когда делалось в разы меньше анализов, это соотношение достигало 25%.-0-