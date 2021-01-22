Time разместил обложку с зарисовкой первого рабочего дня Байдена

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Time разместил в четверг на своем сайте обложку февральского выпуска, на которой изображена сатирическая картина первого дня нового президента США Джозефа Байдена, передает ТАСС.

На обложке Овальный кабинет завален кипами бумаг, на столе лежит еда из ресторана быстрого питания, на полу следы от обуви и знаменитая красная бейсболка 45-го президента США Дональда Трампа. На одной из штор красной краской написана буква "Т". Сам Байден стоит у окна и задумчиво смотрит на полыхающее зарево. На правой стороне обложки размещена подпись "День первый".

Байден уже в среду через несколько часов после инаугурации подписал ряд указов, отменяющих ряд резонансных решений, которые были приняты его предшественником Трампом. В частности, США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения, к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер - отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.-0-