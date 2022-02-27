Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин проявил себя как умный лидер в ситуации с Украиной, а американское руководство ведет себя глупо. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщают РИА Новости.

"Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы", - сказал бывший президент США.

Дональд Трамп также заявил, что Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации в Украине после того, как увидел "жалкий уход" войск США из Афганистана.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в эскалации конфликта в Украине виноват действующий американский президент Джо Байден. В своем Twitter-аккаунте Майк Помпео заявил: "Путин - это тот же человек, который был при нашей администрации. Единственно, что изменилось - это руководство США".-0-

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