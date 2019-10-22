Турецкая военная операция в Сирии прекращается - Лавров

22 октября, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы", - сказал Сергей Лавров. Военные России и Сирии будут обеспечивать согласованный с Турцией отвод курдских сил на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен быть осуществлен в течение 150 часов, начиная с полудня 23 октября.

По словам главы МИД России, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.-0-