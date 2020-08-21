У берегов Мальты спасены 118 мигрантов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Мальты спасли группу из 118 мигрантов после крушения судна у берегов островного государства. Об этом сообщает Синьхуа.

Министр внутренних дел Мальты Байрон Камиллери рассказал, что мигранты находились в мальтийской поисково-спасательной зоне, когда их судно потерпело бедствие. Военно-морские офицеры Мальты взяли тонущих мигрантов на борт. Министр уточнил, что были спасены в том числе 10 женщин и шестеро детей. Байрон Камиллери также добавил, что спасенные мигранты будут находиться на карантине, пока все не получат результаты анализа на COVID-19.

По словам Камиллери, в течение первых семи месяцев этого года власти Ливии перехватили 7 тыс. мигрантов, которые пытались незаконно отплыть от побережья страны. Мальта планирует в дальнейшем тесно сотрудничать с ливийскими властями во избежание дальнейших нежелательных прибытий мигрантов и большего количества смертей в Средиземном море, подчеркнул министр.

По данным Международной организации по миграции, маршрут по Средиземному морю считается одним из самых опасных путей для беженцев, которые хотят добраться в Европу.-0-