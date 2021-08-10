У парламента Литвы началась акция протеста против принудительной вакцинации

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания парламента Литвы началась акция протеста против принудительной вакцинации и ограничений для людей, отказавшихся прививаться, сообщает Delfi.

Около тысячи участников протеста собрались перед парламентом Литвы. Митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую проволоку. Люди скандируют: "Парламент - вон!"

Чувствуется, что собравшиеся не доверяют политикам и традиционным СМИ, отмечает Delfi. В числе собравшихся есть и участники Большого марша в защиту семьи. Люди говорят, что они приехали отстаивать свои права и защищать демократию.

"Мы приехали защищать демократию в Литве, защищать Конституцию, чтобы людей не делили на плохих и хороших. Я не знаю, по какому принципу они намерены делить. Мы приехали, чтобы показать - с народом надо считаться", - сказал участвующий в протесте 49-летний Ричардас. По его словам, он уже переболел коронавирусом и уверен в своем иммунитете, поэтому не видит смысла вакцинироваться.

Молодая женщина с детьми сказала, что она не против вакцинации в принципе, но ей не нравится действующий порядок. "Уже много насилия, я против этого, это страшно, - сказала 33-летняя Эгле. - Я не против прививок, я прививаю детей, знаю о пользе вакцинации. Но здесь что-то не так, так нельзя". По словам Эгле, она столкнулась с последствиями выбора. "Например, и у меня и у мужа астма, есть проблемы со здоровьем. С работы меня уволили. Сказали - или прививайся, или сдавай тесты за свои деньги. Давление на работе было серьезным, с весны, пришлось уйти", - сказала женщина, которая работа в секторе пищевой промышленности.

Доцент вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Нида Василяускайте на прошлой неделе опубликовала список требований, с которыми выступят участники акции. Среди них: отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения и запреты для непривитых граждан; отклонить проекты принудительной вакцинации - как детей, так и взрослых; отменить все виды давления и дискриминацию здоровых людей, не получивших прививку; отменить обязательное тестирование на коронавирус; отменить "паспорт возможностей"; отменить режим чрезвычайной ситуации. Одним из требований является отставка правительства Литвы.

Нида Василяускайте также заявила, что обычного небольшого митинга недостаточно. Нужно, чтобы у парламента собралась вся Литва. Она указала, что этот митинг очень важен. "Сейчас, в случае неудачи и пассивности, грозит жизнь в условиях нового, самого настоящего апартеида, уже не в правовом государстве и не как гражданам. В любой момент может случиться так, что не будут действовать права человека, Конституция Литвы, международные нормы и обязательства. А если нам повезет - поможем раскачать аналогичные протесты во всей Европе", - заявила Василяускайте.-0-