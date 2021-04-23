Убийство сотрудницы полиции во Франции рассматривается как теракт

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Убийство сотрудницы комиссариата полиции французского города Рамбуйе рассматривается как теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

По мнению следователей, на то, что это теракт, указывает совершение преступления в здании полиции. Злоумышленник был вооружен ножом, как и в других случаях подобных нападений с террористическими целями.

Представитель прокуратуры по делам терроризма добавил: по данным следствия, нападавший заранее готовился к атаке, изучал расписание работы комиссариата. "Доводом стал метод действия злоумышленника, его личность. А также слова, сказанные им в момент преступления. Совокупность этих элементов указала нам на необходимость подключиться к расследованию", - указал представитель юстиции.

По его словам, расследование ведется по подозрению в убийстве представителя власти с террористической целью. Им одновременно занимаются полиция и Главное управление внутренней безопасности. Координатором выступает Управление по борьбе с терроризмом.

Сегодня 36-летний тунисец в холле комиссариата ударил ножом в шею сотрудницу полиции - она вскоре умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские несколько раз выстрелили в мужчину. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Этот человек получил вид на жительство во Франции в 2019 году. Недавно он переехал жить в Рамбуйе, который расположен примерно в 60 км к юго-западу от Парижа.-0-